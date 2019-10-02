  • «Мужское государство» нашло в деле сестер Хачатурян след США

    02 октября 2019, 16:48

    Анатолий Минкин, Дарья Новая

    Активисты сообщества «Мужское государство» отправили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело против сестер Хачатурян. Авторы утверждают, что акции поддержки девушек нужны США, чтобы повлиять на россиян. Документ «360» предоставила адвокат Юлия Нитченко.
    «Мужское государство» нашло в деле сестер Хачатурян след США

    В документе активисты заявили, что защитники девушек пытаются разрушить институт российской семьи и традиционное патриархальное общество, связаны с американцами и вообще вредят нашей обороне. Авторы заявили, что правозащитники и адвокаты, которые встали на защиту сестер, якобы манипулируют общественным мнением и оказывают давление на правосудие. Под последнее попадают пикеты и публичные акции около здания суда, где проходит рассмотрение дела.

    Подробнее

    По мнению авторов письма, на защиту сестер Хачатурян встали некоммерческие организации, которые тесно связаны с американскими центрами, и под видом проведения совместных семинаров работают в качестве агентов влияния.

    В письме указано, что требование освободить сестер поддержал антикризисный РОО Центр «АННА», глава которого Марина Писклакова-Паркер была замужем за бывшим агентом ФБР Томасом Р. Паркером и вместе с ним 12 лет работала в организации Human Rights Watch.

    «Также они являются создателями Emerald Institute в Калифорнии, который занимался лоббированием интересов США в качестве агента влияния под видом проведении совместных российско-американских семинаров по проблемам домашнего насилия. Госдепартамент США выделил данному институту только в 2002 году 1,2 миллиона долларов США», — сказано в письме.

    «Мужское государство» нашло в деле сестер Хачатурян след США | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    Активисты проследили связь Писклаковой-Паркер с Полой Добрянски, которая была замглавы Госдепа и поддерживала санкции против России.

    Активисты считают, что организаторы этой деятельности преследуют две цели. Во-первых, они хотят создать негативный общественный эмоциональный фон, чтобы нанести урон обороноспособности страны. Во-вторых, они якобы хотят разрушить институт традиционной семьи и православной культуры.

    Активисты попросили президента России взять уголовное дело под свой контроль, а также потребовать провести проверку связей НКО, которые якобы поддерживают сестер Хачатурян, с зарубежными организациями на предмет вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    «Просим поддержать нашу инициативу о прекращении оказания давления незаконными политическими средствами на правоохранительные и судебные органы, занимающиеся делом об убийстве Хачатуряна М. С.», — говорится в тексте послания.

    «Мужское государство» против сестер Хачатурян

    Подробнее

    При этом активисты движения «Мужское государство» несколько раз сами устраивали акции около зданий суда с требованиями, чтобы суд подверг сестер Хачатурян максимальному наказанию.

    «Лично я не считаю правильным такое обращение с женщиной, потому что это противоправные действия. Если речь идет о насилии, то человек должен сесть. С сестрами Хачатурян другая история, мутная, очень спорная и недостоверная», — заявлял совладелец паблика организации Дмитрий Попов. В беседе с Lenta.ru он пояснял, что убийца не имеет пола, а общество по какой-то причине оправдывает женщин, которые убили человека, заявив, что их угнетали и насиловали.

    «Мужское государство» нашло в деле сестер Хачатурян след США | Изображение 2
    Источник фото: РИА «Новости»

    Между тем организатор паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков сам пострадал от статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», к которой апеллируют авторы письма. В конце прошлого года его осудили на два года условно за возбуждение ненависти к женщинам. Правда, в марте обвинения с него сняли в связи с декриминализацией статьи.

    Дело об убийстве

    Трех сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца Михаила. Летом прошлого года его тело с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Задержанные дочери признались в убийстве, объяснив это тем, что несколько лет подряд терпели от него постоянные издевательства. Дело вызвало огромный общественный резонанс.

    В данный момент сестры по решению суда находятся под ограничением. Это вид домашнего ареста, но им можно гулять до определенного времени и учиться. В июне этого года им предъявили обвинение в окончательной редакции: «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Представляющие интересы сестер адвокаты заявили, что дело надо переквалифицировать на действия допустимой обороны, а уголовное преследование девушек прекратить.