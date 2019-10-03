«Мужское государство» оказалось непричастно к письму о сестрах Хачатурян

Активисты сообщества «Мужское государство» опровергли информацию о том, что отправили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело против сестер Хачатурян.

В предыдущем материале «360» опубликовал недостоверную информацию, переданную адвокатом. Письмо «360» предоставила адвокат Юлия Нитченко. Его авторы утверждали, что акции поддержки девушек нужны США, чтобы повлиять на россиян.

Сооснователь «Мужского государства» Дмитрий Попов опроверг информацию о том, что движение проводило расследование и обращалось к президенту страны. «Мы не делали никаких расследований на американский след и уж тем более не писали Путину», — сообщил «360» активист.

«Мужское государство» против сестер Хачатурян

Активисты движения «Мужское государство» несколько раз устраивали акции около зданий суда с требованиями, чтобы суд подверг сестер Хачатурян максимальному наказанию.

«Лично я не считаю правильным такое обращение с женщиной, потому что это противоправные действия. Если речь идет о насилии, то человек должен сесть. С сестрами Хачатурян другая история, мутная, очень спорная и недостоверная», — заявлял совладелец паблика организации Дмитрий Попов. В беседе с Lenta.ru он пояснял, что убийца не имеет пола, а общество по какой-то причине оправдывает женщин, которые убили человека, заявив, что их угнетали и насиловали.

Между тем организатор паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков сам пострадал от статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», к которой апеллируют авторы письма. В конце прошлого года его осудили на два года условно за возбуждение ненависти к женщинам. Правда, в марте обвинения с него сняли в связи с декриминализацией статьи.

Дело об убийстве

Трех сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца Михаила. Летом прошлого года его тело с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Задержанные дочери признались в убийстве, объяснив это тем, что несколько лет подряд терпели от него постоянные издевательства. Дело вызвало огромный общественный резонанс.

Источник фото: РИА «Новости»

В данный момент сестры по решению суда находятся под ограничением. Это вид домашнего ареста, но им можно гулять до определенного времени и учиться. В июне этого года им предъявили обвинение в окончательной редакции: «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Представляющие интересы сестер адвокаты заявили, что дело надо переквалифицировать на действия допустимой обороны, а уголовное преследование девушек прекратить.