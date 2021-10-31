Священник устроил стрельбу из-за подвыпившего мужчины в Москве

Подвыпивший мужчина стал приставать к прохожим на северо-западе Москвы. Одним из них оказался священнослужитель, которому пришлось открыть огонь в воздух. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, конфликт произошел на улице. Нетрезвый мужчина приставал к священнослужителю, из-за чего тому пришлось выстрелить в воздух.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, в полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который находился на улице Генерала Белобородова. По внешним признакам он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя вызывающе и приставал к прохожим.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ходе конфликта один из граждан с целью пресечения хулиганских действий произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета, после чего другой гражданин скрылся», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в результате конфликта никто не пострадал. Сейчас правоохранители ищут хулигана и продолжают проводить проверку.