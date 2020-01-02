Мужчины с парашютами выпрыгнули с балкона 24 этажа в Красноярске: видео

Новый год два красноярца решили начать с экстремального прыжка с парашютом. Мужчины прыгнули с балкона на 24 этаже многоквартирного высотного дома в ЖК «Белые Росы»в Красноярске. Экстремалов сняли на видео.

С балкона прыгнул сначала один мужчина, вслед за ним — другой. Над ними раскрылись парашюты-«крылья». Такие используют для прыжков с небольшой высоты. Конструкция таких парашютов позволяет управлять траекторией полета, что мужчинам очень пригодилось: внизу под ними было озеро, а в стороне — небольшая полоска твердой земли, куда нужно было опуститься.

Похоже, молодые люди не первый раз управляются с такими парашютами, потому что у них вышло точно рассчитать траекторию полета и приземлиться на сушу. В противном случае их ожидало бы купание в ледяной воде.

За прыжком наблюдали две девушки. Они стояли на балконе этажом ниже и тоже снимали происходящее на телефоны.

МВД начало проверку из-за прыжка мужчин с парашютом с жилого дома в Красноярске. Полиция ищет экстремалов и устанавливает, есть ли в их действиях состав правонарушения.