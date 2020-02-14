Мужчины России заявили о дискриминации из-за более поздней пенсии

Российские мужчины недовольны, что выходят на пенсию позже женщин. По их мнению, это настоящая дискриминация. Каждая третья россиянка с этим утверждением готова поспорить.

«41% мужчин считают, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию», — сообщил сайт телеканала «Царьград».

Надо признать, что обиженными чувствуют себя далеко не все. Пенсионную дискриминацию отвергли 44% мужчин. При этом только 28% женщин сказали, что действительно, к мужчинам отнеслись несправедливо. Каждая вторая россиянка уверена, что никакой дискриминации нет.

Россия приняла изменения в пенсионное законодательство. В течение нескольких лет возраст выхода на пенсию будут понемногу повышать. Начиная с 2019 года женщины стали выходить на пенсию в 55,5 года, мужчины — в 60,5. Очередное повышение возраста произойдет в 2021 году: женщины будут выходить на пенсию с 56,5 года, мужчины уйдут на заслуженный отдых с 61,5. Наконец, к окончанию реформы, к 2028 году повышение пенсионного возраста остановится. Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60.