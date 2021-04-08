Мужчины России перечислили качества идеальной женщины

Российские мужчины в возрасте от 25 лет в рамках социального опроса перечислили качества идеальной женщины, сообщил сайт Pravda.Ru.

По мнению представителей сильного пола, главное, чтобы женщина не была слишком полной. Также лучше, чтобы она любила детей и животных и не имела меркантильных черт. Помимо прочего, мужчины ценят в девушках хозяйственность и чувство юмора. Еще идеальная женщина должна любить разнообразие в сексе, но оставаться верной.

Отмечается, что российские мужчины не имеют ничего против того, чтобы их дамы изредка выпивали. Например, в дружеской компании или на семейном вечере. Кроме этого, в женщинах ценят образованность, наличие вкуса, чувство стиля и умение водить авто.

Большинство представителей мужского пола хочет видеть рядом с собой девушку ростом от 160 до 172 сантиметров и бюстом «от второго до четвертого размера».

Накануне жительницы России в рамках Zoom-конференции «Психология семьи» описали портрет идеального мужчины. Представительниц прекрасного пола больше всего интересуют жители столицы и Санкт-Петербурга «с пропиской». Оптимальный возраст мужчины варьируется от 25 до 45 лет.