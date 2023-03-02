Общество 02 марта 2023, 06:01 Мужчины рассказали, сколько готовы потратить на подарок к 8 Марта РИА «Новости»: мужчины хотят уложиться в 7 тысяч рублей на подарок к 8 Марта Pxhere

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Мужчины в России, выбирая подарок на 8 Марта, считают, что его цена должна начинаться от семи тысяч рублей. Максимальная сумма, которую они готовы потратить, — 22 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса МТС, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«В среднем мужчины обозначили, что цена подарка должна начинаться от семи тысяч рублей, максимальная стоимость, которую они готовы потратить на поздравление — 22 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

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Также опрос показал, что минимальная цена, обозначенная женщинами, начинается от семи тысяч рублей, а максимальная — 24 тысячи рублей.

И мужчины и женщины сошлись в вопросе оптимальной стоимости подарка — 15 тысяч рублей. Также 70% мужчин и 64% женщин согласны с тем, что презент на 8 Марта должен быть сюрпризом.

Получить в этот день цветы хотела бы треть россиянок, 28% представительниц прекрасного пола мечтают о ювелирных изделиях. Замыкает тройку лидеров желанных подарков парфюмерия.

О смартфонах и гаджетах в подарок мечтают 16% женщин. На пятой строчке желанных подарков находятся одежда и обувь. А вот меньше всего женщины хотят получить на 8 Марта компьютеры и ноутбуки (8%), крупную бытовую технику (7%) и гаджеты для лица и тела (6%).

Исследование также показало, что почти половина опрошенных мужчин намерены подарить своим дамам цветы. Ювелирные изделия готовы презентовать 24% опрошенных, а 23% планируют подарить парфюмерию. Еще 15% мужчин преподнесут в подарок женщинам косметические средства для ухода за лицом телом, а 12% — смартфоны и гаджеты.

Больше половины респондентов проведут праздник дома. Этот формат был выбран и как самый желанный вариант проведения. Однако в идеале 39% мужчин хотели бы отправиться с партнершей в путешествие. Фактически запланировали отдых лишь 5% респондентов. Среди женщин отправиться на 8 марта в путешествие по России хотели бы только 17%, за границу еще меньше — 15%.