Мужчины рассказали о сексуальных домогательствах со стороны женщин

Автор треда попросил пользователей, которые столкнулись с приставаниями или даже сексуальным насилием со стороны женщин, рассказать свои истории.

Пользователь с ником brumonnal поделился, что встречался с девушкой три месяца, пока она не стала эмоционально манипулировать им и угрожать ему самоубийством.

«Она изуродовала себя и сказала мне, что готова изуродовать себя сильнее, если мы не будем заниматься сексом прямо сейчас», — рассказал brumonnal свою печальную историю. Его поддержали несколько тысяч человек.

Пользователь TinyNuggins92 сообщил, что работал водителем семь лет и постоянно сталкивался с домогательствами, причем к нему приставали и совсем молодые девушки, и женщины старше 50 лет. Он припомнил историю, как вез девушек на девичник, когда будущая невеста схватила его за промежность и сжимала очень сильно под громкие крики подружек. При этом мужчина вел машину, просил ее отпустить и говорил девушке, что ему больно.

Winter_quanza_een рассказал, что одна знакомая девушка в старших классах буквально охотилась на пьяных парней. Друзья знали о ее домогательствах, но никак не пытались повлиять на ситуацию.

BrainLover19 рассказал, что женщины к нему приставали прямо на работе. Дело в том, что в больнице, где он трудился, было всего два мужчины: одному за 50, а другой он — 18-летний новичок. По его словам, он смог продержаться там всего два года: женщины постоянно хватали его за задницу и половой орган, говорили о его сексуальности и делали грязные намеки. При этом в больнице был курс о преследованиях на работе, который проходили все сотрудники, но женщины, заметил BrainLover19, просто не понимали, что к ним это тоже может относиться.