Мужчины рассказали, как принимали решения о женитьбе. Истории совершенно разные, но все трогательные

Один из мужчин признался, что все понял после первого свидания, на котором он хотел произвести на девушку впечатление. В итоге все пошло не по задуманному сценарию. В ресторане выяснилось, что он забыл кошелек дома, поэтому за ужин пришлось платить приглашенной девушке. Потом он 20 минут не мог найти свою припаркованную машину.

«Я затылком чувствовал ее раздражение и понимал, что это было худшее свидание в ее жизни. Когда я обернулся, чтобы извиниться перед ней, а она улыбнулась и просто засмеялась над всей ситуацией. Мы просто стояли на парковке и смеялись, как сумасшедшие. В тот момент я понял, что хочу на ней жениться», — рассказал автор.

Еще один пользователь рассказал, что познакомился с девушкой, когда учился за границей. После возвращения домой они постоянно общались по скайпу. После девушка прилетела к молодому человеку на три месяца, но перед ее уходом они решили расстаться, так как поняли, что отношения на расстоянии ни к чему не приведут. «Я сел в машину и разрыдался, но потом вытер слезы и пошел обратно в аэропорт. Купил билет и сел на кресло рядом с любимой. Это было мое лучшее решение в жизни», — поделился пользователь.

Еще один автор рассказал, что повстречал ту самую девушку, когда она приезжала к нему, тратя на дорогу по два часа, чтобы провести с ним полчаса его обеденного перерыва.

Другой пользователь рассказал, что с будущей женой у них совпали интересы: «На четвертом свидании, когда она пригласила меня в свою квартиру, и я увидел, что ее коллекция Lego Star Wars была даже больше моей».

Девушки идут на достаточно серьезные подвиги ради любимых мужчин. Один из комментаторов рассказал, что он работает на рыболовном судне и поэтому не бывает дома по несколько недель. Его девушка смотрела плей-офф НХЛ и потом в письмах рассказывала ему содержание матчей. Для этого она выучила правила игры в хоккей.

Другому комментатору не потребовалось много времени, чтобы понять, что перед ним его будущая жена. Он написал, что на встрече им даже не нужно было разговаривать. Они не чувствовали никакой неловкости и просто смотрели друг на друга, будто не впервые увидели друг друга.

Во время онлайн-викторины ведущий попросил назвать имя и фамилию 26-го президента США. Автор решил произвести впечатление на девушку, которая ему нравилась и начал перечислять всех американских лидеров с самого начала. Его возлюбленная решила тоже показать класс и они начали перечислять имена президентов хором. «Это было прекрасное осознание того, что ее занудство идеально совпало с моим собственным», — написал комментатор.

Еще один автор рассказал, что провалил один из экзаменов в колледже. И когда расстроенный он пришел в кампус, то около дверей в его комнату его ждала любимая девушка. Она принесла два костюма Чубакки и билеты на премьерный показ «Звездные войны. Пробуждение силы».

«В тот момент я понял, что она готова сделать все, чтобы подбодрить меня, даже выходя на публику в костюме, который заставил ее выглядеть смешно», — написал автор и пояснил, что через два месяца сделал ей предложение.

Еще один пользователь рассказал, что познакомился с девушкой на одной из вечеринок. Она перебрала алкоголя и он отвез ее домой. Когда он пытался уйти, то она уговорила его остаться. Она долго извинялась за то что он такая пьяная. Комментатор рассказал, что проснулся, когда справа от него лежала девушка, а слева — ее золотистый ретривер. По его словам, он впервые почувствовал себя там, где должен быть всегда.