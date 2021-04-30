Мужчины рассказали, чем хотят заниматься на майских праздниках. И это не рыбалка

Длинные майские выходные в России начнутся уже завтра. Мужчины определились с основными занятиями, которым посвятят свободное время. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала «Т24», который прошел в социальных сетях.

Самым популярным ответом, которые дали респонденты, стал ремонт дома или дачи. Этот вариант выбрали 29% опрошенных.

Отправиться на шашлыки или посвятить время приготовлению еды и застольям решили 17% респондентов.

Замкнул тройку не самый праздничный вариант ответа: 15% не намерены использовать внезапные выходные для отдыха, а хотят провести их на работе.

Среди других мужских занятий, которые выбрали участники опроса, — туризм и путешествия. Отправиться в поездку готовы 8%. Столько же оказалось домоседов, которые хотят посвятить свободные дни киберспорту и видеоиграм.

Заняться спортом в период длинных выходных захотели только 7% опрошенных мужчин. Еще меньше — 5% — заявили о желании отправиться в баню. Столько же намерены отправиться в поездку на мотоцикле или автомобиле.

Традиционные мужские занятия, рыбалка и охота, вызвали интерес только у 4% участников проведенного опроса. Самое маленькое количество участников опроса заявило о желании отправиться в тир или на полигон, чтобы отработать навыки стрельбы.

Что посмотреть по телевизору

По итогам опроса телеканал «Т24» выбрал пять программ с учетом интересов своих зрителей. Узнать все о современных строительных материалах и получить консультацию от профессионалов в области ремонта можно в программе «Уровень».

В кулинарной программе «Секреты шефа» повар Григорий Мосин поделится своими секретами. Он расскажет, как приготовить идеальный стейк или красную рыбу, а также откроет рецепт антипохмельных средств, что в период праздников бывает актуально.

Тем, кому неинтересно просто приготовление блюд, стоит обратить внимание на программу «Мужская кухня». Зрителей научат, как добыть или вырастить самостоятельно продукты для будущего стола. Вылов рыбы и фермерские хозяйства — самые разные способы со всех уголков России.

Для любителей автомобилей или любой современной техники для передвижения лучше всего подойдет программа «Дай порулить!». Комбайны, вездеходы, современные автомобили — там представят все виды транспорта.

Первый проект на российском телевидении о видах небоевого оружия, которое используется для самообороны, запустили на телеканале «Т24». Программа «Гражданское оружие» расскажет об охотничьих ружьях, пневматических пистолетах, спортивном оружии, а также расскажет об истории видов холодного вооружения, которое использовалось в разных странах.