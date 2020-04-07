Мужчины получают больше во всех отраслях. Где разница в зарплатах самая высокая?

Зарплата до сих пор зависит от пола сотрудника, причем в некоторых отраслях доходы могут отличаться на треть. Хуже всего женщинам приходится в области информации и связи. К такому выводу пришли эксперты Росстата.

Росстат составил рейтинг профессиональных сфер, исходя из разницы в зарплатах мужчин и женщин. С результатами ознакомился RT.

Самая большая разница оказалась у работников в области информации и связи: зарплаты мужчин здесь на 31,8% больше, чем у женщин. Чуть меньше — 29% — разрыв в научной и технической деятельности.

Значительную разницу в доходах эксперты отметили в сферах транспортировки и хранения, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, добычи полезных ископаемых. Во всех них разница — около 25%.

Наименьшая разница в зарплатах в сферах образования (4,8%), здравоохранения и социальных услуг (11,7%), строительства (13%), сборе и утилизации отходов (13%).

Примечательно, что не нашлось сферы труда, где мужчины не зарабатывали бы больше, чем женщины. Эксперты объясняют это тем, что зарплатные ожидания женщин, как правило, ниже. Кроме того, количество мужчин на руководящих должностях больше.

Росстат проводил выборочные исследования в 2017 и 2019 годах.