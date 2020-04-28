Среди инфицированных коронавирусом 60% мужчин. На женщин приходятся оставшиеся 40% от числа заразившихся. При этом на тяжесть протекания болезни гендерный признак не влияет.

«Женщины действительно болеют чуть реже, чем мужчины. Но пропорция здесь не такая значительная. На долю мужчин приходится 60%, на долю женщин — около 40%», — сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Он добавил, что нет никаких причин думать, что мужчины тяжелее переносят COVID-19 по сравнению с женщинами.

По словам Авдеева, определенные исследования утверждают, что среди заразившихся мало курильщиков. С одной стороны, специалист назвал это хорошей информацией для любителей подымить, но с другой, есть и другая статистика.

«Среди самых тяжелых пациентов оказывается больше курящих», — подчеркнул Авдеев.

По всей России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки это число выросло на 6411 пациентов. Вылечить удалось 8456 человек. Всех поборовших болезнь уже отправили домой. Скончались от инфекции 867 пациентов.