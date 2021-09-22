Мужчину, зашедшего в школу с оружием, задержали в Свердловской области. Это оказалось проверкой
В администрации города Туринска (Свердловская область) рассказали о проникновении в одну из школ неизвестного мужчины. По данным «Интерфакса», он имел при себе оружие. Позже оказалось, что это были внеплановые учения.
«Мужчина пронес охотничье ружье в школу номер 1. Он уже задержан», — говорится в сообщении мэрии города.
Воспользоваться оружием мужчине не удалось. Его задержали и доставили в полицейский участок.
В администрации также уточнили, что мужчина попытался пройти в школу с оружием в рамках внеплановых учений. Работу системы безопасности по итогам проверки оценили удовлетворительно.
Учения решили провести после нападения стрелка на университет в Перми 20 сентября. В результате атаки шестеро погибли, более 40 человек пострадали. Напавший молодой человек сейчас находится в больнице.