Мужчину, зашедшего в школу с оружием, задержали в Свердловской области. Это оказалось проверкой

В администрации города Туринска (Свердловская область) рассказали о проникновении в одну из школ неизвестного мужчины. По данным «Интерфакса», он имел при себе оружие. Позже оказалось, что это были внеплановые учения.

«Мужчина пронес охотничье ружье в школу номер 1. Он уже задержан», — говорится в сообщении мэрии города.

Воспользоваться оружием мужчине не удалось. Его задержали и доставили в полицейский участок.

В администрации также уточнили, что мужчина попытался пройти в школу с оружием в рамках внеплановых учений. Работу системы безопасности по итогам проверки оценили удовлетворительно.

Учения решили провести после нападения стрелка на университет в Перми 20 сентября. В результате атаки шестеро погибли, более 40 человек пострадали. Напавший молодой человек сейчас находится в больнице.