Мужчину задержали за сообщение о запланированном взрыве вокзала в Петербурге
Безработный житель Тихвина сообщил о ложном акте терроризма
Сотрудники полиции задержали мужчину, который позвонил в экстренные службы и заявил о якобы запланированном подрыве вокзала в Санкт-Петербурге. Звонившего быстро удалось вычислить — им оказался безработный житель Тихвина, написали «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, звонок в службу «112» поступил 20 октября в 16:55. Неизвестный сообщил оператору, что в Петербург едут два человека с большими сумками взрывчатки. По его словам, они планируют подорвать железнодорожный вокзал.
Буквально через один час к 47-летнему мужчине наведались сотрудники полиции. Они задержали его по подозрению в ложном сообщении об акте терроризма. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.