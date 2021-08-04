Полицейские задержали мужчину по заявлению школьницы об уколе неизвестным веществом в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, задержанному 24 года, его нашли на Краснодарской улице.

Накануне 15-летнюю школьницу положили в больницу в Люблине с отравлением. Она рассказала, что познакомилась с неизвестным мужчиной на улице Головачева, который воткнул ей в ягодицу шприц с неизвестным веществом. Девочка добавила, что он спросил у нее дорогу и какое-то время преследовал.

По данным СМИ, у правоохранителей есть версия, что эту историю школьница выдумала после того, как приняла наркотики — она могла испугаться последствий и соврать.

Правоохранители проследили маршрут девочки по камерам наружного видеонаблюдения. Они выяснили, что перед тем как потерять сознание, она заходила с каким-то молодым человеком в магазин. Пока полицейские не смогли подробно поговорить о случившемся с отравленной или отравившейся школьницей, так как ее отец запретил с ней общаться без него.