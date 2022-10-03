Мужчину задержали в Петербурге во время продажи наркотиков | 360°

Все новости

Спецоперация

03 октября 2022, 12:46

МИД Финляндии вызвал посла России после референдумов в Донбассе

Спецоперация

03 октября 2022, 12:44

Россия посоветуется с населением Запорожья и Херсонщины по вопросам границ

Реклама

Важное

03 октября 2022, 12:38

Нобелевскую премию-2022 по медицине присудили шведскому ученому Сванте Паабо

Подмосковье

03 октября 2022, 12:37

Новый водовод в деревне Тимохово в Богородском обеспечит чистой водой около 3 тысяч жителей

Важное

03 октября 2022, 12:36

Лидера группы «Dельта» Константина Легостаева нашли в Сочи

Эксклюзив

03 октября 2022, 12:36

Военный комиссар Подмосковья рассказал, как проходит мобилизация

Общество

03 октября 2022, 12:29

Названы правила здорового похудения

Спецоперация

03 октября 2022, 12:28

Кадыров анонсировал отправку троих сыновей в зону СВО. Младшему из них 14

Подмосковье

03 октября 2022, 12:18

Губернатор Воробьев попросил ответственно выбирать подрядчиков для капремонта школ Подмосковья

Общество

03 октября 2022, 12:31

Мужчину задержали в Петербурге во время продажи наркотиков

Читать 360tv в

Полиция Санкт-Петербурга накануне задержала 31-летнего местного жителя, который на проспекте Луначарского продавал наркотики. Об этом сообщило издание «Патрульный Петербурга».

Как уточнили в правоохранительных органах, во время обыска у мужчины нашли 141 грамм порошка.

Реклама

Ранее был задержан местный житель на улице Демьяна Бедного, которому тот же наркодилер успел продать пять граммов наркотического вещества.

Реклама

Наркотики

Санкт-Петербург

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама