Мужчину задержали в Петербурге во время продажи наркотиков | 360°

Общество 03 октября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину задержали в Петербурге во время продажи наркотиков

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Полиция Санкт-Петербурга накануне задержала 31-летнего местного жителя, который на проспекте Луначарского продавал наркотики. Об этом сообщило издание «Патрульный Петербурга».

Как уточнили в правоохранительных органах, во время обыска у мужчины нашли 141 грамм порошка.

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Ранее был задержан местный житель на улице Демьяна Бедного, которому тот же наркодилер успел продать пять граммов наркотического вещества.

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