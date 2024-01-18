Общество 18 января 2024, 14:14 Мужчину в военной форме не пустили в караоке-клуб в Москве Мужчину в тактической одежде не пустили в два караоке-клуба в центре Москвы Freepik

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В московский караоке-клуб «Singer» не пустили мужчину, предположительно, участника СВО, в тактической одежде. На входе сослались на дресс-код. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

По данным авторов статьи, молодой человек пришел в развлекательное учреждение, чтобы отдохнуть. Однако на приемной стойке ему объяснили, что не могут его пустить ввиду отсутствия подобающей одежды.

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Растерянный участник боевой зоны попросил позвать администратора, но менеджер сказал, что на нем тактическая одежда, и, ссылаясь на правила, отказался его пропускать.

Telegram-канал волонтерской группы «Урал-Фронту» выложил видеоролик, где мужчина показал еще одно заведение под названием «Galerея», куда его также не пустили из-за формы.

«Хотите покажу, где нас не любят» — сказал мужчина на первых секундах видео.

Авторы канала также возмутились ситуацией, заявив, что допускающим подобное заведениям не место в Москве и даже в стране.

«Даже представить трудно, что в этот момент чувствует наш соотечественник, наш солдат, наш друг, находясь в сердце Родины, среди людей, интересы которых, в том числе, он защищает», — добавили волонтеры.

«360» удалось связаться с представителем караоке клуба «Singer» и получить комментарий о произошедшем.

«Дресс-код [в караоке-клубе], как у большинства московских заведений, — неспортивный стиль одежды, более классический», — объяснила сотрудница.

Она также отметила, что, если внешний вид гостя караоке-клуба вызывает сомнения, то, по правилам, они имеют права не допускать таких людей.

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