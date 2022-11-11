11 ноября 2022, 12:38
Мужчину, укравшего букет за 8 тыс рублей, задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали местного жителя, который украл букет за восемь тысяч рублей. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что инцидент произошел утром в пятницу, 11 ноября. Мужчина зашел в цветочный магазин на проспекте Просвещения и попросил флориста собрать ему букет. Когда девушка отвлеклась на заказ, он схватил розы и выбежал из магазина.
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Мимо проезжавшие сотрудники Росгвардии узнали о краже и бросились искать вора. Через 15 минут он был задержан.
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Санкт-Петербург
Кражи
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