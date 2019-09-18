Мужчину-учителя школы в Ростове-на-Дону вынудили избавиться от маникюра
Уральские школьники выступили с протестом против занятий во вторую сменуПодробнее
«После того как прошла информация в соцсетях, мы вызывали директора, завотделом образования района. Получили информацию о педагоге и поручили привести его руки в соответствующий вид», — сказал РИА «Новости» представитель представитель городского управления образования Ростова-на-Дону.
Учитель уже избавился от маникюра. Собеседник агентства добавил, что претензий к профессионализму учителя, который преподает русский язык и литературу, нет. По словам представителя городского управления образования, у педагога яркая внешность. Преподавателя русского также попросили впредь выглядеть в соответствии с тем местом, где он работает.
Ранее в соцсетях появилось фото, на котором запечатлены руки этого педагога. Мужчина сделал себе френч и покрыл ногти розовым цветом в тон рубашке.
Кроме того, родители заявили, что учитель пользуется тональным кремом и тушью. Однако собеседник агентства эту информацию опроверг.