Мужчину-учителя школы в Ростове-на-Дону вынудили избавиться от маникюра

Очередной скандал назрел между российскими учителями и родителями. В этот раз местом действия стал Ростов-на-Дону мам и пап учеников возмутила то, что мужчина-педагог сделал себе французский маникюр. Его уже заставили подстричь ногти и стереть лак.

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«После того как прошла информация в соцсетях, мы вызывали директора, завотделом образования района. Получили информацию о педагоге и поручили привести его руки в соответствующий вид», — сказал РИА «Новости» представитель представитель городского управления образования Ростова-на-Дону.

Учитель уже избавился от маникюра. Собеседник агентства добавил, что претензий к профессионализму учителя, который преподает русский язык и литературу, нет. По словам представителя городского управления образования, у педагога яркая внешность. Преподавателя русского также попросили впредь выглядеть в соответствии с тем местом, где он работает.

Ранее в соцсетях появилось фото, на котором запечатлены руки этого педагога. Мужчина сделал себе френч и покрыл ногти розовым цветом в тон рубашке.

Источник фото: социальная сеть «ВКонтакте»

Кроме того, родители заявили, что учитель пользуется тональным кремом и тушью. Однако собеседник агентства эту информацию опроверг.