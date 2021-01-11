facebook_pixel
    11 января 2021, 10:03

    Мужчину спасли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске

    Анастасия Калинина

    В Новосибирске утром произошло частичное обрушение верхних этажей здания, предназначенного для хранения и производства комбикорма. Предполагалось, что людей в помещении быть не должно. Но спасатели обнаружили под завалами мужчину.

    «Однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Все необходимые работы по разбору завалов продолжаются», — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

    Мужчину спасли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске | Изображение 1
    Источник фото: сайт МЧС по региону

    Разрушение обшивки произошло в восьмиэтажном производственном здании Кировского района в 08:10 по московскому времени. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, также был создан оперативный штаб.

    Всего привлечено 24 человека и девять единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах. Работы по ликвидации последствий продолжаются. Пока неизвестно, из-за чего рухнули конструкции. С этим будут разбираться специалисты.