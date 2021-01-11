Мужчину спасли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске

«Однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Все необходимые работы по разбору завалов продолжаются», — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Источник фото: сайт МЧС по региону

Разрушение обшивки произошло в восьмиэтажном производственном здании Кировского района в 08:10 по московскому времени. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, также был создан оперативный штаб.

Всего привлечено 24 человека и девять единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах. Работы по ликвидации последствий продолжаются. Пока неизвестно, из-за чего рухнули конструкции. С этим будут разбираться специалисты.