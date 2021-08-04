Мужчину с поражением легких в 100% вылечили на Кубани от COVID-19

В Краснодарском крае поставили на ноги мужчину, который провел в реанимации почти два месяца. У 54-летнего жителя Кропоткина из-за COVID-19 было 100% поражение легких.

О совершенном врачами чуде рассказал в Instagram губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Мужчину выписали 11 июня, и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни», — отметил глава края.

Кондратьев пояснил, что во «вторую реанимацию» Краевой клинической больницы № 2 попадают самые тяжелые пациенты. Их выхаживают 20 врачей и 30 медсестер, которым за время пандемии удалось спасти тысячи жизней. Свои семьи медики порой не видят неделями.

«Искренне благодарен всем нашим медикам, которые сегодня трудятся в ковидных госпиталях. Знаю, нагрузка в последние полтора года колоссальная. Но без вашего профессионализма, самоотдачи и служения людям нам не справиться», — заключил губернатор.

Российские врачи предупредили, что у некоторых тяжело перенесших COVID-19 пациентов последствия заболевания могут протекать несколько лет.