Мужчину с подозрением на коронавирус обнаружили на Урале
Житель города Сухой Лог в Свердловской области вернулся из Китая с подозрением на коронавирус. Пациента уже доставили в инфекционное отделение ЦРБ. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в больнице.
По данным инсайдера, мужчина был в Китае две недели назад.
«После возвращения у него поднялась температруа, обнаружилась вирусная инфекция. Сделаны анализы на коронавирус, которые пока дали отрицательный результат», — пояснил источник.
В региональном министерстве здравоохранения знают о произошедшем и держат ситуацию под контролем.