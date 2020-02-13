Мужчину с подозрением на коронавирус обнаружили на Урале

По данным инсайдера, мужчина был в Китае две недели назад.

«После возвращения у него поднялась температруа, обнаружилась вирусная инфекция. Сделаны анализы на коронавирус, которые пока дали отрицательный результат», — пояснил источник.

В региональном министерстве здравоохранения знают о произошедшем и держат ситуацию под контролем.