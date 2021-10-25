Мужчину с пневматической винтовкой задержали в школе в Саратовской области

Мужчину с пневматической винтовкой задержали на территории школы № 13 в городе Балакове в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«Мужчина с пневматической винтовкой пришел в школу № 13. Сотрудники вызвали полицию, мужчина задержан. Никто не пострадал», — сказал представитель администрации ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что мужчина раньше учился в этой школе. В момент задержания он был нетрезв, но никому не угрожал, огонь не открывал. Бывший выпускник заявил, что хочет подарить учебному заведению винтовку для проведения стрельб.

В последний год в России произошли две трагедии в учебных заведениях, когда подростки устроили шутинг и убили людей. Из-за этого школы и институты особенно внимательно относятся к случаям, когда кто-то подходит с оружием к учебному заведению. В Самаре недавно начали тестировать проект по распознаванию людей с оружием на подходах к школам.