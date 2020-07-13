Мужчину с переломом обматерили и выгнали на улицу из больницы под Свердловском

В больницу Краснотурьинска Свердловской области обратился мужчина с переломом пятки. Несмотря на травму, медики отказались его принять из-за дезинфекции и заставили ждать на улицу. При этом пьяный сотрудник клиники, одетый в форму санитара, сперва обматерил пациента, а затем схватил за горло его супругу.

Видео появилось в одной из местных групп во «ВКонтакте». Все произошло днем 12 июля. Молодого человека с переломом пятки привезли в городскую больницу Краснотурьинска. Несмотря на травму, его отказались принять — медики заявили, что в учреждении сейчас проходит дезинфекция и сказали ждать на улице.

Пациент и его жена через некоторое время позвонили в клинику еще раз, однако им сказали, что дезинфекция еще идет, и надо подождать 40 минут. Через какой-то промежуток времени супруги снова напомнили о себе — их опять отправили ждать. После этого на крыльцо вышел нетрезвый мужчина в форме санитара и начал ругаться на пациента матом. На кадрах видно, что медик ведет себя агрессивно по отношению к мужчине и его жене.

«Даму свою успокой, ***, пока я, ***, ее не успокоил. Тебе говорят, ***, закрыто, ***, на обработку, надо ждать, ***», — сказал он, после чего захлопнул дверь больницы прямо перед ними.

По словам очевидцев, он не только ругался, но и применил силу в отношении женщины.

«Человек, кричащий матом, в алкогольном угаре взял за горло женщину, а пациенту сказал «а ты хромоногий, сиди, не лезь», — сказано в посте.

Уточняется, что пациент смог получить помощь только спустя полтора часа. Его приняли лишь после того, как сотрудникам больницы сказали, что позвонили в Роспотребнадзор.

В травматологии «360» отказались давать комментарии. Там заявили, что не дают никакую информацию и сказали звонить главному врачу. При этом на это неделе главврача в больнице не будет, его заместителя на месте тоже нет.