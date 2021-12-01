Мужчину с наркотиками задержали в Новом Уренгое

На жителя Башкирии, работавшего на Ямале вахтовым методом, завели уголовное дело из-за хранения наркотиков. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на ОМВД России по ЯНАО.

По данным следствия, во время досмотра у мужчины было найдено 9,89 грамма наркотиков растительного происхождения. При этом мужчина признался, что хранил наркотики исключительно для себя, распространять их он не планировал.

Полиция Нового Уренгоя завела уголовное дело на башкирца. По статье о хранении запрещенных препаратов ему грозит до трех лет лишения свободы.