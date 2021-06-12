Мужчину с мушкетом и ножом задержали в Москве

Мужчину с мушкетом и ножом задержали сотрудники Росгвардии в районе станции метро «Спортивная» в Москве. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

Все произошло 11 июня. Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного молодого человека с рюкзаком. При виде правоохранителей он тут же направился в обратную сторону. Его остановили и попросили предъявить документы.

Мужчина сильно нервничал и сам сообщил, что у него в рюкзаке находится пистолет. При личном досмотре росгвардейцы обнаружили у 32-летнего москвича похожее на мушкет оружие, нож, перчатки и две тактические маски.

Пистолет направили на экспертизу, а молодого человека для дальнейших разбирательств передали сотрудникам полиции.

Ранее в Москве был задержан торговец орденами и медалями СССР. По данным полиции, 29-летний мужчина пытался продать медали, купленные на Арбате. Экспертиза подтвердила, что все награды подлинные. У мужчины забрали четыре ордена Отечественной войны, медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и другие, сообщало РИА ФАН.