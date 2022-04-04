Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Сочи

Полиция Сочи задержала сбытчика наркотических веществ прямо на месте преступления. У мужчины было изъято около 3,5 килограмма запрещенного товара. Об этом написал Теlеgrаm-канал МВД Медиа.

В телефоне злоумышленника правоохранители нашли координаты других схронов. В лесном массиве Адлерского района они обнаружили полиэтиленовые пакеты с веществом, прессованную растительную массу, а также электронные весы и упаковочный материал, сообщил «Царьград».

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.