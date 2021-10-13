Мужчину с контрабандными мешками рыбы задержали под Ростовом-на-Дону

На пограничном посту «Донецк» таможенники задержали 53-летнего жителя Украины, который перевозил рыбу весом в 116 килограммов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления.

«Согласно закона рыба, весом более пяти килограммов, не относится к товарам для личного пользования и подлежит таможенному декларированию. Не было у нарушителя и ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении таможенного управления.

По закону рыбаку-украинцу необходимо было получить в России разрешение Россельхознадзора на вывоз рыбы. Весь улов у контрабандиста конфисковали. На мужчину завели административное дело и назначили штраф.