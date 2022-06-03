Мужчину с гранатой задержали в баре Санкт-Петербурга

В Приморском районе Санкт-Петербурга в одном из баров полиция задержала мужчину с гранатой. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на петербургский главк МВД.

Посетили заведения сообщили, что неизвестный, находясь в баре, выдернул чеку, после чего вставил ее обратно и покинул помещение.

По горячим следам сотрудниками ППСП УМВД по Приморскому району были задержаны два человека. У одного при себе имелась граната, у другого — пистолет системы Наган. Является оружие боевым или же это был муляж, не сообщается.