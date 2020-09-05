Мужчину с человеческими останками в багаже задержали на вокзале Красноярска

На вокзале в Красноярске просветили багаж пассажира и увидели там человеческие кости. Мужчина заявил, что он батюшка, а его груз — это святые мощи. Полиция возбудила уголовное дело.

«Он открыл сумку, а там череп и кости, причем от разных людей — это было очевидно, так как останки тел повторялись. Безопасники вызвали полицию, возбудили уголовное дело», — написала на своей странице в Instagram юрист Екатерина Калядина, которая представляет интересы компании по обеспечению транспортной безопасности на вокзалах Красноярского края.

Она добавила, что исследование костей показало, что мужчина достал их из могил в Енисейске. Он собирал останки и продавал их в Санкт-Петербурге как святые мощи. Задержанный утверждает, что он священник.

Мужчина с костями попался 31 августа. Сейчас он дает признательные показания. Более подробной информации об этом случае пока нет.