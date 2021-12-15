Мужчину с 250 граммами наркотиков задержали в Новом Уренгое

В Новом Уренгое правоохранители задержали 20-летнего жителя Тазовского района с 21 свертком синтетических наркотиков. Молодой человек планировал распространять запрещенные вещества в Новом Уренгое. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

В квартире у задержанного были обнаружены два полимерных пакета с общим весом наркотиков 245,64 грамма. Там также находились весы, приспособления и упаковочные материалы для фасовки.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере ямальцу может грозить до 20 лет тюремного заключения.