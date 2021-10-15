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    15 октября 2021, 13:20

    Мужчину признали виновным в гибели двух рабочих в Кемеровской области

    Машиниста автокрана осудили в Кузбассе

    Артур Блянихов

    В Кузбассе перед судом предстал 59-летний машинист автокрана, по вине которого погибли двое рабочих. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

    Рабочие погибли при реконструкции железнодорожных путей на одном из угольных предприятий региона. Машинист не убедился, что линия электропередач обесточена. В результате рабочие получили смертельный удар током. Они умерли в больнице. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам условно.