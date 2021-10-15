Мужчину признали виновным в гибели двух рабочих в Кемеровской области

В Кузбассе перед судом предстал 59-летний машинист автокрана, по вине которого погибли двое рабочих. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Рабочие погибли при реконструкции железнодорожных путей на одном из угольных предприятий региона. Машинист не убедился, что линия электропередач обесточена. В результате рабочие получили смертельный удар током. Они умерли в больнице. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам условно.