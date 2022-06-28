Мужчину, попавшего петардой в пенсионерку, арестовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу 40-летнего уроженца Вологодской области, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным издания, в минувшее воскресение мужчина использовал сигнальную ракетницу на Казанской площади. В результате петарда угодила в пожилую женщину. Она получила серьезные травмы. По решению суда мужчина будет находиться под арестом до 25 августа.