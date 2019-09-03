Мужчину отправили в колонию после 71 выстрела в собственную дверь

Житель села Борогонцы Усть-Алданского района Якутии получил 13 лет колонии строгого режима из-за того, что 70 раз выстрелил в свою дверь. В частности, он продолжал стрелять и во время переговоров с полицией.

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Случай произошел в ноябре 2018 года. Мужчина, будучи сильно пьяным, закрылся в квартире и начал стрелять по двери из гладкоствольного охотничьего ружья МР-155. На место прибыли полицейские. Они смогли обезоружить местного жителя. Никто не пострадал. Однако во время переговоров со стражами порядка он продолжал стрелять. На месте была найдена 71 оружейная гильза.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Коллегия присяжных признала мужчину виновным в посягательстве на жизнь представителя правоохранительных органов, а также по статьям УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений» и «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

«По результатам рассмотрения уголовного дела на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговором Верховного суда Республики Саха (Якутия) мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры республики.

Приговор уже вступил в действие.