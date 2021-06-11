Мужчину начнут судить за убийство подростка во Владимирской области

Во Владимирской области перед судом предстанет владелец рыбоводного хозяйства, которого заподозрили в убийстве 15-летнего подростка. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в июле прошлого года в Собинке. Мужчина вместе с сыном приехал на частный водоем за рыбой, однако их заметил владелец хозяйства и спрятался с ружьем в кустах. В какой-то момент, по версии следствия, он произвел предупредительный выстрел в воздух. Когда мужчина попытался скрыться, то хозяин рыбхоза случайно попал в его сына, приняв его за похитителя рыбы. Полученные раны оказались смертельными. Позже юноша умер в больнице.