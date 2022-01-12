Мужчину осудят за убийство 20-летней давности на Сахалине

На Сахалине перед судом предстанет 45-летний местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА Nation News.

Убийство произошло в феврале 2001 года в Южно-Сахалинске. Мужчина напал на девушку на пустыре и нанес ей ножевые ранения, которые оказались смертельными. Пострадавшая умерла. Подозреваемый отнес ее труп в подвал близлежащего дома и поджег его. Позднее он уехал в Калининград, где его поймали правоохранители. Ему грозит пожизненный срок.