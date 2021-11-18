Мужчину осудят за стрельбу в Ивановской области

В Ивановской области перед судом предстанет 21-летний местный житель, который устроил стрельбу и травмировал человека. Об этом сообщил «Царьград».

В начале октября пьяный житель Кинешмы случайно сел в чужое авто, приняв его за такси. Он попросил водителя отвезти его домой, однако получил отказ. Когда пассажир вышел из машины, водитель проехал несколько метров, а затем остановился и достал травматический пистолет. Он выстрелил в мужчину и попал ему в руку и ногу.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия уголовное дело. Материалы дела передали в суд. Стрелка ждет суд. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.