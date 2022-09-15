Мужчину осудят за смертельное ДТП в Омской области | 360°

Общество 15 сентября 2022, 19:39 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мужчину осудят за смертельное ДТП в Омской области

Читать 360tv в

В Омской области под суд пойдет 35-летний мужчина, который, будучи пьяным, насмерть сбил школьницу. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

По данным издания, в мае, вернувшийся с вахты мужчина, отмечал прибытие домой. Когда спиртного не хватило, он решил купить еще.

Реклама

В магазин он отправился на автомобиле. На улице Новая машина оказалась на встречной полосе, по обочине которой шла 17-летняя девушка. Она попала под колеса авто.

Реклама

Мужчина не стал оказывать первую помощь школьнице и скрылся. Очевидцам ДТП удалось запомнить номер автомобиля, и вскоре водитель был задержан.

Девушка умерла в машине скорой помощи, а сбивший ее мужчина был арестован. Он может провести за решеткой до 12 лет.

0 0 0 0 0 0