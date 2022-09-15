Мужчину осудят за смертельное ДТП в Омской области | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 20:21

Постпред Украины заявил, что Зеленский не сможет присутствовать на заседаниях Генассамблеи ООН

Власть

16 сентября 2022, 20:14

Запад уличили в привычке жить за чужой счет

Реклама

Власть

16 сентября 2022, 20:01

Путина возмутили санкции против детей чиновников

Подмосковье

16 сентября 2022, 20:00

Конкурс на строительство дома для расселения из аварийного жилья в Красногорске объявили в Подмосковье

Мир

16 сентября 2022, 19:49

«Мы в патовой ситуации». В США заявили, что переговоры с Ираном по ядерной сделке зашли в тупик

Власть

16 сентября 2022, 19:40

Россия начнет вывозить продовольствие через Турцию

Власть

16 сентября 2022, 19:33

Обвинения России в энергокризисе Европы назвали необоснованными

Подмосковье

16 сентября 2022, 19:32

Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал за неделю 12 закупок

Важное

16 сентября 2022, 19:24

Россия примет участие в саммите G20 — Путин

Общество

15 сентября 2022, 19:39

Мужчину осудят за смертельное ДТП в Омской области

Читать 360tv в

В Омской области под суд пойдет 35-летний мужчина, который, будучи пьяным, насмерть сбил школьницу. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

По данным издания, в мае, вернувшийся с вахты мужчина, отмечал прибытие домой. Когда спиртного не хватило, он решил купить еще.

Реклама

В магазин он отправился на автомобиле. На улице Новая машина оказалась на встречной полосе, по обочине которой шла 17-летняя девушка. Она попала под колеса авто.

Реклама

Мужчина не стал оказывать первую помощь школьнице и скрылся. Очевидцам ДТП удалось запомнить номер автомобиля, и вскоре водитель был задержан.

Девушка умерла в машине скорой помощи, а сбивший ее мужчина был арестован. Он может провести за решеткой до 12 лет.

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама