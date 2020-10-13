Мужчину осудят за смерть ребенка в бассейне в Кургане
В Кургане перед судом предстанет управляющий гостинично-оздоровительным комплексом. Его обвинили в том, что из-за того, что он не нанял инструктора в бассейне, утонул ребенок. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Управляющим не обеспечено наличие на территории комплекса инструктора, подготовленного к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также медицинского кабинета и дежурного медицинского персонала», — отмечается в сообщении.
По данным информагентства, в результате ребенок, не умеющий плавать, утонул в глубокой части бассейна. Городской прокурор утвердил обвинительное заключение.