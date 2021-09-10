Мужчину осудят за разгром съемной квартиры в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который разгромил съемную квартиру. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com.

Жительница города Вяземский пустила в сдаваемую квартиру пожить знакомую семейную пару. Вечером после ужина со спиртным мужчине что-то не понравилось в поведении жены. Он начал скандалить и громить квартиру. Мужчина повредил электрический счетчик, москитные сетки, оконную панель, стеклопакеты и прочее имущество.

Хозяйка квартиры оценила нанесенный ущерб в 26 тысяч рублей. Дебоширу теперь придется ответить за свое поведение перед судом.