Мужчину осудят за покупку диплома о высшем образовании в Хабаровском крае | 360°

Общество 18 октября 2022, 20:42 Мужчину осудят за покупку диплома о высшем образовании в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае перед судом предстанет 33-летний местный житель, который попытался купить диплом о высшем образовании. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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Правоохранители предполагают, что в феврале 2020 года мужчине предложили купить фальшивый диплом о высшем образовании Дальневосточного государственного университета путей сообщения. За свои услуги посредник попросил 120 тысяч рублей. Обвиняемый согласился и заплатил 50% в качестве предоплаты, после чего был задержан. Возбуждено уголовное дело.