Мужчину осудят за покупку диплома о высшем образовании в Хабаровском крае | 360°

18 октября 2022, 20:42
Мужчину осудят за покупку диплома о высшем образовании в Хабаровском крае
В Хабаровском крае перед судом предстанет 33-летний местный житель, который попытался купить диплом о высшем образовании. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Реклама
Правоохранители предполагают, что в феврале 2020 года мужчине предложили купить фальшивый диплом о высшем образовании Дальневосточного государственного университета путей сообщения. За свои услуги посредник попросил 120 тысяч рублей. Обвиняемый согласился и заплатил 50% в качестве предоплаты, после чего был задержан. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело
Суд
Реклама
Реклама