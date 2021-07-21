Мужчину осудят за мошенничество в Курганской области

На Урале перед судом предстанет 23-летний мужчина, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой региональное МВД.

Осенью прошлого года за помощью к правоохранителям обратились семь жителей Далматово (Курганская область). Они рассказали, что погасили кредит за дорогие мобильники, но оставшаяся сумма долга вызвала у них вопросы.

Выяснилось, что сотрудник салона связи при оформлении кредитов на покупку телефонов включал в потребительские кредиты клиентов стоимость других товаров, которые он затем реализовывал покупателям. Мужчина может провести за решеткой до пяти лет.