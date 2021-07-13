Мужчину осудят за изнасилование и убийство в Ленобласти

В Ленинградской области перед судом предстанет мужчина, которого обвинили в изнасиловании и убийстве. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональный следком.

По данным издания, преступления были совершены в 2013 году. В апреле нашли труп 28-летней женщины около дороги Петровское — Гостилицы, а в октябре у дороги Гостилицы — Лопухинка обнаружили тело 35-летней погибшей.

В первом случае женщина была изнасилована и убита, во втором — задушена и избита. Следствие установило генотип подозреваемого. Им оказался мужчина, который уже находится за решеткой за совершение аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело.