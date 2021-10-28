Мужчину осудят за хранение наркотиков в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет уроженец Сахалина, которого обвинили в хранении запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным издания, правоохранители нашли наркотики в автомобиле обвиняемого. Он хранил более четырех граммов амфетамина в пачке сигарет. Уголовное дело в отношении мужчины рассмотрит Красногвардейский районный суд.