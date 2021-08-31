Мужчину осудят за финансирование терроризма в Югре

В ХМАО жителя Мегиона обвинили в призывах и содействию террористической деятельности. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Следствие установило, что мужчина перевел более 30 тысяч рублей знакомой, которая на территории Турции обналичила деньги и передала их представителю террористов. Также обвиняемый создал Telegram-канал и призывал присоединиться к боевикам. Кроме того, мужчина публиковал материалы, которые оправдывали терроризм.