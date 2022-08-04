Мужчину осудят по обвинению в избиении сожительницы в Удмуртии

В Удмуртии перед судом предстанет 41-летний местный житель, которого обвинили в издевательствах над своей беременной сожительницей. Об этом сообщил сайт izhlife со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным издания, мужчина постоянно бил женщину, поскольку ревновал ее и испытывал к ней неприязнь. Избиения продолжались на протяжении нескольких месяцев. Дошло до того, что он сломал ей ребра и ключицу. Уголовное дело направлено в суд.