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    04 августа 2022, 19:17

    Мужчину осудят по обвинению в избиении сожительницы в Удмуртии

    Артур Блянихов

    В Удмуртии перед судом предстанет 41-летний местный житель, которого обвинили в издевательствах над своей беременной сожительницей. Об этом сообщил сайт izhlife со ссылкой на региональную прокуратуру.

    По данным издания, мужчина постоянно бил женщину, поскольку ревновал ее и испытывал к ней неприязнь. Избиения продолжались на протяжении нескольких месяцев. Дошло до того, что он сломал ей ребра и ключицу. Уголовное дело направлено в суд.