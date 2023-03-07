Общество 07 марта 2023, 17:37 Мужчину осудят по обвинению в ранении человека в Челябинске

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В Челябинске перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в ранении случайного прохожего. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Весной прошлого года обвиняемый толкнул плечом прохожего, проходя по улице. Вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина достал пистолет и выстрелил потерпевшему в голову. В результате последний получил ушиб головного мозга и оскольчатый перелом височной кости. Уголовное дело передано в суд.