Общество 20 марта 2023, 19:03 Мужчину осудят по обвинению в мошенничестве в Тюмени

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В Тюмени скамья подсудимых ожидает местного жителя, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов.

По данным информагентства, летом прошлого года женщина обратилась к обвиняемому за оказанием услуг по постройке дома «под ключ». Стороны обговорили условия сделки и заключили соглашение. Потерпевшая перевела мужчине более полутора миллиона рублей. После получения денег подозреваемый сымитировал начало строительства, а потом и вовсе пропал.

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Отмечается, что он будет находиться под стражей до суда.

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