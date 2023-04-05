Общество 05 апреля 2023, 22:36 Мужчину осудят по обвинению в мошенничестве в Ивановской области

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В Ивановской области перед судом предстанет 51-летний местный житель, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В конце 2022 года у мужчины умерла мать. Он скрыл это, спрятав труп в холодном помещении. По версии следствия, обвиняемый намеревался присвоить себе социальные выплаты, которые ежемесячно полагались пенсионерке. Он убедил знакомого почтальона, что его мать приболела и получил свыше 20 тысяч рублей. Труп мужчина хранил до января 2023 года. Его ждет скамья подсудимых.