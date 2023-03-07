Общество 07 марта 2023, 20:09 Мужчину осудят по обвинению в краже на Кубани

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В Краснодарском крае перед судом предстанет 37-летний житель Ейска, которого обвинили в краже. Об этом сообщил «Царьград».

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По версии следствия, мужчина украл у знакомой 600 тысяч рублей, когда был у нее в гостях. Спустя какое-то время он снова пришел к ней домой и попросил денег в долг. Получив отказ, он несколько раз ударил женщину и сорвал золотую цепочку с ее шеи. Позднее он сдал украшение в ломбард, а деньги потратил. Уголовное дело передано в суд.